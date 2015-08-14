رئيس لجنة المسابقات لـ في الجول: مشاركة زياد الصحيفي قانونية

أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات السابق في اتحاد الكرة أن الموقف القانوني لمشاركة زياد الصحيفي لاعب الجونة ذو الـ14 عاما أمام الأهلي كان قانونيا نافيا عدم أحقية الجونة في إشراكه.

وكان الجونة قد أشرك لاعبا يدعى زياد الصحيفي مواليد 2001 أمام الأهلي في دور الـ16 من كأس مصر والتي فاز بها الشياطين الحمر 13-0.

وقال عامر حسين لـFilGoal.com "موقف زياد الصحيفي كان قانونيا والجونة له الحق في إشراكه، بطولة الكأس ليست للمحترفين فقط بل للهواة".

وأضاف "هناك بعض الأندية التي تلعب في الدرجة الرابعة تشارك في كأس مصر".

وتابع "ليس بالضرورة أن يكون اللاعب مقيدا في اتحاد الكرة العام حتى يشارك في كأس مصر يكفي فقط تسجيله في الفرع".