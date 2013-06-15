اليوم.. محمود عبدالمغني يصور "الركين" في حي "عماد الدين" بمدينة الإنتاج

كتب : هند سعد الدين منذ 21 دقيقة

يصور الفنان محمود عبدالمغني، اليوم، بعض مشاهد من مسلسله الجديد "الركين" في حي "عماد الدين" بمدينة الإنتاج الإعلامي.

ومن ناحية أخرى، يبني المخرج جمال عبدالحميد ديكورا جديدا في الحي الشعبي في مدينة الإنتاج الإعلامي.

المسلسل بطولة محمود عبدالمغني ولقاء الخميسي وحسن حسني وأحمد خليل وإيمان العاصي ومحمود الجندي ونهال عنبر وعبدالعزيز مخيون وفتوح أحمد، وتأليف وإخراج جمال عبدالحميد، وإنتاج مدينة الإنتاج الإعلامي.

وتدور أحداث المسلسل حول "سايس" سيارات يعيش في حي شبرا، ولديه طموحات كبيرة يجد صعوبة في تحقيقها نتيجة الفساد الذي تعاني منه البلاد، لكنه يتمسك بتحقيق الأحلام وتخطي كل ما يواجهه من عقبات.