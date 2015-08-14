بالصور .. مدير أمن سوهاج يتفقد قطاعات الأمن بالمحافظة فى ذكرى فض رابعة

شهدت محافظة سوهاج تزامنا مع ذكرى فض اعتصام رابعة قيام اللواء أحمد أبوالفتوح مدير أمن سوهاج بتفقد الانتشار الأمنى الموجود بكافة قطاعات تحسبا لخروج مسيرات لعناصر جماعة الإخوان أو استهداف منشآت حيوية من قبل تلك العناصر.

و أشار مدير الأمن أنه طبقا لتعليمات اللواء مجدى عبد الغفار وزيرة الداخلية تم وضع خطة انتشار بمراكز وأقسام المديرية، وتم إعلان حالة الاستنفار الأمنى العام بجميع المراكز والأقسام والنقاط الشرطية على مستوى المديرية وذلك لتأمين المنشات العامة والخاصة والحيوية، وتم تعيين 9 لواءات كوظائف إشرافية على عملية التأمين وتم تقسيم المراكز الإدارة على مستوى المحافظة إلى قطاعات أمنية لسهولة السيطرة عليها ومتابعتها على مدار الساعة.

وتابع مدي الامن، انه تم الدفع بعدد500 ضابط نظام وبحث جنائى للمشاركة فى عملية التأمين وعدد 3000فرد نظامي وبحث جنائى بالإضافة إلى 18 تشكيل فض امن مركزي و8 مجموعات قتالية و10 مجموعات خاصة وعدد من المدرعات المجهزة من إدارة قوات الأمن وعدد من وحدات تدخل سريع وتم عمل كمائن ونقاط تفتيش بمداخل ومخارج المدن والقرى والطرق الزراعية والسريعة كما تم تدعيم الشوارع الرئيسية والميادين وأماكن التجمعات بكاميرات مراقبة على مدار الساعة بإشراف اللواء أيمن الملاح حكمدار المديرية .

وأشار مدير أمن سوهاج أنه تم تعيين ضباط من الحماية المدنية بكل قطاع مع مداومة المرور بصفة دورية لمفتشي المفرقعات بسيارات للكشف عن المفرقعات وسيارات إطفاء للتحرك السريع فى حالة حدوث أى حوادث وأنه تم رفع أى سيارات بالشوارع وخاصة الرئيسية منها لمنع حدوث أى تجاوزات من الخارجين .

كما تم التنسيق مع إدارة المرور وتم وضع خطة مرورية محكمة من أهم بنودها تكثيف الخدمات المرورية اللازمة برئاسة الضباط لمتابعة سيولة الحركة المرورية بالشوارع والميادين وأماكن التجمعات ورفع أى سيارات يتم تواجدها بالمناطق الحيوية المنشآت العامة والخاصة.

وأنهى مدير أمن سوهاج تصريحاته لليوم السابع أننا نتعامل اليوم مع الحدث كما تم التعامل مع إستحقاق سابق وأننا قمنا بشن العديد من الحملات الأمنية المكبرة لإستهداف العديد من العناصر الإجرامية الخطرة وعناصر جماعة الأخوان التى وردت معلومات أنها تعتزم تعكير صفو الأمن العام للمواطنين بمعنى أننا قمنا بضربات إستباقية لتلك العناصر .

وتابع مدير امن سوهاج: وكان أخر تلك الإستهدافات ضبط القائمين على الصفحة التحريضية المسماه جبهة الضمير و الاخباريه و الذكري الثانية لفض رابعة حيث تم ضبط مصطفى خ ع ص 24 عاما حاصل على بكالوريوس تجارة ومقيم 16 شارع الجناين دائرة قسم ثان سوهاج وبحوزته روتر و محمد ح م ح 23 عاما طالب بالفرقة الثالثة بكلية التجارة ومقيم بذات الناحية وبحوزته كيسة كمبيوتر فلاشه وتبين قيام الأول بتوصيل وصلة غير شرعية من خط النت الخاص به إلى الثانى وقيام الأخير بإدارة صفحة على موقع التواصل الاجتماعي " الفيس بوك " خاصة بترويج أفكار تنظيم داعش تم تسليم المذكورين لإدارة الأمن الوطني بسوهاج تمهيدا لإتخاذ الإجراءات القانوية حيال المتهمين والمضبوطات.



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