ياسر برهامى يحذر من الفتنة وسفك الدماء فى خطبة الجمعة بالإسكندرية

حذر الدكتور ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية خلال خطبة الجمعة اليوم، بمسجد الحمد بمنطقة خورشيد بالإسكندرية، من سفك الدماء والفتنة من أجل الأمور الخلافية بين المسلمين، محذراً من الانسياق وراء الأقاويل التى تؤدى إلى القتل والتشاحن بين المسلمين.

وتحدث برهامى عن سماحة الدين الإسلامى ورحمته وأنه دين يحد على الرحمة والإنسانية، واعتبر أن الأفعال التى تقوم بها التنظيمات الإرهابية هى بعيدة عن تعاليم الدين الإسلامى وسماحته وأخلاقه.

واعتبر أن العلم بحاجة إلى الهمم العالية من أجل الحد من انتشار الفتن التى تفشت بسبب انتشار الجهل بين الأمم، مطالبا العمل بأمانة وأخلاق الدين الإسلامى.

يذكر أن خطبة الجمعة اليوم بمسجد الحمد هى الأولى للدكتور ياسر برهامى بعد منحه تصريحا من وزارة الأوقاف شهراً واحداً للسماح له بخطبة الجمعة بالإسكندرية.