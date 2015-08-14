مدير أمن أسوان يشدد الرقابة الأمنية بالميادين والكمائن الحدوية

أمر اللواء عمر ناصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسوان، بتشديد الإجراءات الأمنية بالميادين والشوارع الرئيسية وأمام المنشآت الحيوية وبالكمائن الحدودية والداخلية بمحافظة أسوان، تزامنًا مع ذكرى فض اعتصامى رابعة والنهضة.

وتابع اللواء عمر ناصر، الموقف الأمنى منذ الساعات الأولى لصباح اليوم الجمعة، بعد إنهاء العديد من الاجتماعات واللقاءات بقيادات وضباط وأفراد مديرية أمن أسوان، لحثهم على بذل مزيد من الجهد لحماية أرواح المواطنين والحفاظ على مقدرات الوطن.

وكلف مدير أمن أسوان بضرورة تشديد الإجراءات الأمنية بالسد العالى وخزان أسوان بالتنسيق مع القوات المسلحة، وضرورة اتباع الإجراءات الأمنية المشددة بالكمائن من تفتيش السيارات باستخدام أجهزة الكشف عن المعادن والاستعانة بالكلاب البوليسية وغيرها، لتحقيق الانضباط المطلوب للشارع الأسوانى والتصدى لأى محاولة عنف أو شغب تحاول القيام بها الجماعات الإرهابية.



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