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للحامل مريضة السكر.. 5 نصائح لصحتك وصحة جنينك أثناء الحر

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للحامل مريضة السكر.. 5 نصائح لصحتك وصحة جنينك أثناء الحر للحامل مريضة السكر.. 5 نصائح لصحتك وصحة جنينك أثناء الحر
تعانى بعض النساء الحوامل من الإصابة بمرض السكر قبل حدوث الحمل وهو ما يجعل ارتفاع درجات حرارة الجو يعرضها لبعض الأضرار الصحية التى تسبب بعض المشاكل لحملها.

ارتفاع درجات الحرارة والحامل مريضة السكر


>حول ذلك يقول الدكتور أحمد السبعاوى، أخصائى أمراض السكر والغدد الصماء، إن ارتفاع درجات حرارة الجو يتسبب فى حدوث كثير من المشاكل الصحية للأصحاء والتى بالطبع تزيد فى حالة إذا كان الشخص يعانى من الأمراض المزمنة مثل السكر.

أهم النصائح الضرورية لحامل مريضة السكر


>ويستكمل د. السبعاوى قائلا: تتعرض الحامل مريضة السكر إلى بعض الأضرار الصحية خاصة مع ارتفاع درجات حرارة الجو الشديدة لذلك يستلزم عليها مراعاة بعض النصائح التالية:
>1) استشارة الطبيب المعالج عند حدوث أى مشكلة.
>2) المواظبة على قياس السكر من خلال جهاز التحليل المنزلى.
>3) يجب الإكثار من شرب من المياه لتجنب حدوث الجفاف نتيجة زيادة إفراز العرق.
>4) عدم بذل مجهود زائد أو الإجهاد أثناء قيامها بالمهام اليومية.
>5) الاهتمام بتناول أدوية السكر بانتظام مع الالتزام بالنظام الغذائى المسموح لها من قبل الطبيب.

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مصر 365