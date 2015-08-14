أخبار عاجلة

مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
صور| تواصل احتفالات الطرق الصوفية بالرجبية في طنطا -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر -
مساء الأنوار: رسالة الإعلامي مدحت شلبي لـ عماد متعب بشأن مستقبله الكروي -
وسائل إعلام هولندية: تركيا تمنع هولنديين من مغادرة أراضيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

تشييع جثمان "ضابط" كفر شكر ضحية البلطجة فى جنازة عسكرية

Google+ Print
شيع المئات صباح اليوم الجمعة جثمان ضابط الشرطة الملازم أول محمد مصطفى االذى لقى مصرعه برصاص اثنين من البلطجية أمام منزله فى كفر شكر، أمس الخميس.

ووصلت مراسم الجنازة العسكرية محل إقامة الضابط بقرية الحاج عيسى بحضور القيادات الأمنية بمديرية أمن القليوبية، وتحرك موكب الجنازة وسط أصوات الموسيقى العسكرية وبكاء أسرة الضابط، وطالبت الأسرة بالقصاص وإلقاء القبض على الجناة وتقديمهم للمحاكمة العاجلة.

كان الملازم أول محمد مصطفى قد لقى مصرعه خلال مشاجرة نشبت بينه وبين اثنين من البلطجية بقرية الحاج عيسى مركز كفر شكر حيث أطلق عليه البلطجية الرصاص هو وشقيقه فلقى مصرعه فى الحال بسبب مرور المتهمين بسرعة جنونية أمام منزل المجنى عليه، تم نقل جثة الضابط للمستشفى وجار تكثيف الجهود لضبط المتهمين.

تلقى المقدم اللواء سعيد شلبى، مدير أمن القليوبية، إخطارًا بمصرع ملازم أول محمد مصطفى أبو جاد ضابط شرطة بمديرية أمن الإسماعيلية فى مشاجرة مع اثنين من البلطجية.

تبين أنه أثناء تواجد القتيل وشقيقه نشبت مشاجرة بينهم وبين اثنين من البلطجية بسبب مرورهما بسرعة جنونية أمامهما مستقلين دراجة نارية، وخلال معاتبتهما أطلق أحدهما الرصاص فأصيب ضابط الشرطة ولقى مصرعه فى الحال.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365