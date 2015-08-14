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نيابة سوهاج تقرر تسليم جثامين ضحايا حادث اتوبيس طريق البحر الاحمر لذويهم‎

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نيابة سوهاج تقرر تسليم جثامين ضحايا حادث اتوبيس طريق البحر الاحمر لذويهم‎ نيابة سوهاج تقرر تسليم جثامين ضحايا حادث اتوبيس طريق البحر الاحمر لذويهم‎

النيابة العامة

صرحت النيابة العامة بسوهاج، تسليم جثامين 7 ضحايا من بينهم طفل لقوا مصرعهم فى حادث انقلاب اتوبيس عند الكيلو 65 على طريق سوهاج البحر الاحمر لزويهم للبدء فى مراسم دفنهم بمعرفة اهليتهم بعد ورود تحريات ادارة البحث الجنائى .

ومن جانبه، قال د محمد عبد العال وكيل وزارة الصحة بسوهاج فى تصريح لوكالة اونا ان اجمالى عدد المصابين فى حادث انقلاب اتوبيس على طريق سوهاج البحر الأحمر فى الساعات اﻻولى من صباح اليوم الجمعة 45 مصاب وان هناك 7 حاﻻت وفاة مؤكد استقرار حالة جميع المصابين وخروج 11 حالة بعد تلقيهم العلاج

وكان اللواء احمد ابو الفتوح مدير امن سوهاج قد تلقى بﻻغ من رئيس مباحث اخميم يفيد انقلاب اتوبيس يحمل لوحات معدنية 8573 ص ن عند الكيلو 65 بطريق سوهاج البحر اﻻحمر الأمر الذى اسفر عن اصابة 45 شخص ووفاة 7 اخرون عقب اصطدامة بسيارة اخرى نقل.

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