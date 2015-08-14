العثورعلى قطع آثرية بمياه «ميناء الصيد» في دمياط

نجحت الوحدة الأثرية بميناء الصيد بعزبة البرج التابعة لوزارة الآثار في العثور على 4 قطع أثرية بمياه ميناء الصيد بعزبة البرج.

واوضح رئيس الإدارة المركزية للوحدات الأثرية بالمنافذ المصرية أحمد الراوي في تصرح لوكالة «انباء الشرق الأوسط»، موضحًا أنه بمعاينة القطع تبين أن جميعها يخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 م وتعديلاته رقم 3 لسنة 2010، وتقرر مصادرتها لصالح وزارة الآثار، لافتًا إلى أنه جرى إخطار إدارة الآثار الغارقة لإجراء أعمال الصيانة والترميم اللازمة لها.

وأضاف أن القطع المضبوطة من بينها 3 قطع تعود للعصر اليوناني الروماني وهي عبارة عن أنفورتين من الفخار وتاج عمود من الرخام الأبيض على شكل زهرة عليه بقايا بحرية، أما القطعة الرابعة فهى عبارة عن طبق من الفخار عليه طبقة لامعة خضراء اللون ويرجع إلى العصر البيزنطي.