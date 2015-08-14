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بالفيديو.. أنصار توفيق عكاشة يهتفون أمام قسم مدينة نصر: سجنك بيحرر وطن

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بالفيديو.. أنصار توفيق عكاشة يهتفون أمام قسم مدينة نصر: سجنك بيحرر وطن بالفيديو.. أنصار توفيق عكاشة يهتفون أمام قسم مدينة نصر: سجنك بيحرر وطن
احتشد عدد من أنصار الإعلامى توفيق عكاشة، أمام قسم شرطة مدينة نصر، وذلك بعد القبض على الإعلامى فجر أمس من أمام مدينة الإنتاج الإعلامى بأكتوبر.

وردد أنصار توفيق عكاشة هتافات مناهضة بوزير الداخلية الحالى، وقالوا "يا عكاشة يا بطل سجنك بيحرر وطن"، و"دوس دوس ياعكاشة يا بطل"، و"يا عكاشة ياعمهم اوعى يهمك منهم " و"بالروح بالدم نفديك ياعكاشة".

وحضرت منذ قليل الإعلامية حياة الدرديرى، وطالبت أنصار الإعلامى توفيق عكاشة بعدم توجيه السباب إلى وزير الداخلية، وطالبت اللواء مجدى عبد الغفار بالكشف عن أسباب القبض على عكاشة، وأكدت أنه يعانى من عدة أمراض ويجب إعطاؤه الأدوية اللازمة.

- طليقة توفيق عكاشة: القبض على الإعلامى لصدور حكم نهائى بحبسه فى قضية سب

- مصدر بـ"الداخلية": ضبط توفيق عكاشة لصدور أحكامه قضائية ضده

- محامى توفيق عكاشة: حكم حبس موكلى بدعوى السب تم إلغاؤه ونسدد غرامته غدا

- القبض على توفيق عكاشة وإحالته لقسم أول مدينة نصر.. رئيس تحرير الفراعين: العمليات الخاصة انتظرته أمام مدينة الإنتاج واقتادوه إلى قسم الشرطة.. والعاملون بالقناة سينظمون وقفة للإفراج عنه

- مصدر أمنى: القبض على توفيق عكاشة أثناء خروجه من مدينة الإنتاج الإعلامى

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مصر 365

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