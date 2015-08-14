طليقة توفيق عكاشة: سأتنازل عن قضية السب بشرط الاعتراف بابنه يوسف

أكدت المذيعة رضا الكرداوى طليقة الإعلامى توفيق عكاشة، أنها الآن فى طريقها لقسم شرطة أول مدينة نصر ومعها ابنها يوسف، وذلك للتنازل عن قضيتها التى بسببها تم القبض على عكاشة واحتجازه بالقسم بعد صدور حكم نهائى ضده بالحبس 6 أشهر.

وأضافت رضا الكرداوى فى تصريحاتها لـ"اليوم السابع" أنها ستضع أمام طليقها توفيق عكاشة شرطا للتنازل عن القضية وهو الاعتراف بابنه يوسف والحصول على نفقة الطفل منه ولن تتنازل عن تلك الشروط قبل التنازل عن القضية تمهيدا للإفراج عنه.

وأضافت أنها حصلت على أحكام قضائية من محكمة مدينة نصر ضد طليقها توفيق عكاشة، ومن ضمنها حكما نهائيا بحبسه 6 أشهر فى دعوى سب وقذف.

طليقة توفيق عكاشة: القبض على الإعلامى لصدور حكم نهائى بحبسه فى قضية سب

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مصدر بـ"الداخلية": ضبط توفيق عكاشة لصدور أحكامه قضائية ضده

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محامى توفيق عكاشة: حكم حبس موكلى بدعوى السب تم إلغاؤه ونسدد غرامته غدا

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القبض على توفيق عكاشة وإحالته لقسم أول مدينة نصر.. رئيس تحرير الفراعين: العمليات الخاصة انتظرته أمام مدينة الإنتاج واقتادوه إلى قسم الشرطة.. والعاملون بالقناة سينظمون وقفة للإفراج عنه

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مصدر أمنى: القبض على توفيق عكاشة أثناء خروجه من مدينة الإنتاج الإعلامى