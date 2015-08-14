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الأوقاف: الاستجابة لدعوات الإرهابية للتظاهر بذكرى "رابعة" خيانة للدين

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الأوقاف: الاستجابة لدعوات الإرهابية للتظاهر بذكرى "رابعة" خيانة للدين الأوقاف: الاستجابة لدعوات الإرهابية للتظاهر بذكرى "رابعة" خيانة للدين
أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن دعوات جماعات الإخوان الإرهابية للتظاهر اليوم فى ذكرى فض اعتصام رابعة العدوية تهدف للفوضى، موكداً أن الاستجابة لهذه الدعوات تعتبر خيانة للدين والوطن وعمالة لأعداء الأمة.

وأضاف وزير الأوقاف في رسالة مسجلة على موقعه الإلكترونى أن هذه الجماعة الإرهابية تسعى لإثارة الفوضى و تخدم أهداف الأعداء،لافتاً إلى أنه الجماعة لا يعنيها سوى سفك الدماء و تهدم العمران قائلاً "ديننا دين الحق و العدالة و الرحمة و السلام و التعايش السلمى كيف حوله هولاء لهذا العداء لصالح مصالحهم الشخصية و لا يبقون على الدين و نحذر الشباب بالانخداع بهذه الدعوات المخالفة لدين الله وأن هولاء خونة لدينهم".

وأشار مختار إلي أن تركيب الكاميرات بالمساجد هو للحفاظ على أمنها وسلامتها وقدسيتها ، وأن هذه الكاميرات لا علاقة لها على الإطلاق بعمل الإمام أو بأداء الناس لنسوكهم وعبادتهم ،مشيراً إلي أن الوزارة لا تُضيّق على أي عمل دعوي أو اجتماعي ، إنما تنظم هذه الأعمال بما يحقق الأهداف المرجوة منها ، بعيدًا عن توظيف المساجد لأي أغراض خاصة أو شخصية أو انتخابية.

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مصر 365