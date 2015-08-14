إصابة ربة منزل فى انهيار منزل قديم بمدينة تلا فى المنوفية

أصيبت ربة منزل بمدينة تلا بمحافظة المنوفية بإصابات بالغة وذلك إثر انهيار منزل عليها لقدمه، تم إخطار الوحدة المحلية وقوات الحماية المدنية لاستخراج الحالات، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية إخطارا من المقدم نصر القارح رئيس مباحث مركز تلا يفيد بانهيار منزل على مساحة 80 مترا بشارة جودة بمدينة تلا بالانتقال الفورى، تبين إصابة فاطمة عبد السلام خليل 45 عاما.

وبالمعاينة تبين انهيار منزل عليها لقدمه تم ‘خطار الوحدة المحلية وقوات الحماية المدنية لاستخراج الحالات، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.