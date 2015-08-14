مصرع عامل صدمه لودر أثناء عمله فى شركة بالمنوفية

لقى عامل بالشركة الأمريكية لصناعة الحديد والصلب بمدينة السادات مصرعه، وذلك إثر اصطدام لودر به أثناء تأدية مهام عمله بالشركة، تم نقله إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية إخطارا من العميد وحيد الحضرى مأمور مركز السادات يفيد بمصرع عاطف عبد الواحد مصطفى 18 عاما عامل بالشركة الأمريكية لصناعة الحديد والصلب بمدينة السادات، وذلك إثر اصطدام لودر به أثناء تأدية مهام عملة بالشركة، تم نقله إلى المستشفى.

وبتوقيع الكشف الطبى عليه تبين أن سبب الوفاة تهشم بالجمجمة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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