إصابة عامل وزوجته فى حريق بسبب تسرب الغاز لمنزلهما بالمنوفية

أصيب عامل وزوجته بقرية مصطاى التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية بحروق نارية من الدرجة الثالثة، وذلك فى حريق هائل بمنزل نتيجة تسرب الغاز أثناء إعداد الزوجة الطعام بالمنزل تم نقلهما إلى المستشفى وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية إخطارا من المقدم حاتم الدهشان رئيس مباحث مركز قويسنا يفيد نشوب حريق هائل بمنزل على مساحة 80 مترا بقرية مصطاى التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية.

بالانتقال الفورى لقوات الحماية المدنية برئاسة العميد خالد بيبرس مدير إدارة الحماية المدنية، تبين إصابة كل من مالك المنزل وزوجته بحروق نارية من الدرجة الثالثة، بالإضافة إلى احتراق محتويات المنزل وتم نقلهم إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.