ضبط 3700 عبوة جنسية وأعشاب طبية محظورة لدى عطار بالقاهرة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث التموين بوزارة الداخلية من ضبط 3 عبوات أعشاب طبية ومستحضرات تجميل ومنشطات جنسية مغشوشة وغير مصرح بها ومحظور تداولها لدى عطار بالقاهرة، كما تم ضبط عطار آخر بحوزته 700 عبوة ومستحضرات جنسية غير مرخصة.

وألقت شرطة التموين بإشراف اللواء محمود العشيرى مدير مباحث التموين، القبض على صاحب سوبر ماركت فى القاهرة لحيازته 584 كيلو لحوما وداوجن فاسدة ومنتهية الصلاحة، مما يعرض حياة المواطنين للخطر، وأخطر اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بالوقائع الثلاث.

>