أخبار عاجلة

مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
صور| تواصل احتفالات الطرق الصوفية بالرجبية في طنطا -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر -
مساء الأنوار: رسالة الإعلامي مدحت شلبي لـ عماد متعب بشأن مستقبله الكروي -
وسائل إعلام هولندية: تركيا تمنع هولنديين من مغادرة أراضيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

القبض على عاطل تخصص فى سرقة المساكن بالإسكندرية

Google+ Print
القبض على عاطل تخصص فى سرقة المساكن بالإسكندرية القبض على عاطل تخصص فى سرقة المساكن بالإسكندرية
نجحت مباحث مديرية أمن الإسكندرية برئاسة العميد شريف عبد الحميد مدير إدارة البحث الجنائى فى ضبط عاطل تخصص فى سرقة المساكن بالمحافظة.

كانت قد وردت معلومات لضباط مجموعة مكافحة سرقات المساكن تفيد قيام "أحمد م ع" 26سنة عاطل مقيم بدائرة ثان المنتزه السابق اتهامه فى عدد 4 قضايا "سرقة – ضرب" آخرها القضية جنح قسم ثان المنتزه "سرقة" بارتكاب حادث القضية جنح قسم أول المنتزه عن بلاغ "رمضان م س" مقيم بدائرة أول المنتزه بسرقة مبلغ 10000 جنيه – وحلق ذهب من داخل شقة سكنه.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، واعترف بارتكاب الواقعة وبإرشاده تم ضبط المسروقات، وبعرضها على المجنى عليه تعرف عليها، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم احتياطيًا على ذمة التحقيق.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365