القبض على عاطل تخصص فى سرقة المساكن بالإسكندرية

نجحت مباحث مديرية أمن الإسكندرية برئاسة العميد شريف عبد الحميد مدير إدارة البحث الجنائى فى ضبط عاطل تخصص فى سرقة المساكن بالمحافظة.

كانت قد وردت معلومات لضباط مجموعة مكافحة سرقات المساكن تفيد قيام "أحمد م ع" 26سنة عاطل مقيم بدائرة ثان المنتزه السابق اتهامه فى عدد 4 قضايا "سرقة – ضرب" آخرها القضية جنح قسم ثان المنتزه "سرقة" بارتكاب حادث القضية جنح قسم أول المنتزه عن بلاغ "رمضان م س" مقيم بدائرة أول المنتزه بسرقة مبلغ 10000 جنيه – وحلق ذهب من داخل شقة سكنه.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، واعترف بارتكاب الواقعة وبإرشاده تم ضبط المسروقات، وبعرضها على المجنى عليه تعرف عليها، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم احتياطيًا على ذمة التحقيق.

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