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الحماية المدنية تحاول السيطرة على حريق شب بأحد مخازن الأدوية ببنى سويف

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تحاول قوات الحماية المدنية ببنى سويف برئاسة العميد وائل زكى مدير الحماية المدنية السيطرة على الحريق الذى شب بأحد مخازن الأدوية، بقرية منشأة عاصم التابعة لمركز بنى سويف، وتشارك قوات الحماية المدنية بأكثر من 8 سيارات للإطفاء للسيطرة على الحريق، نظراً لوجود زجاجات الأدوية الكيماوية التى تساعد على الاشتعال.

وكان اللواء رضا طبلية مدير أمن بنى سويف قد تلقى بلاغا من العميد وائل زكى مدير الحماية المدنية يفيد بوصول إخطار باندلاع حريق بمخزن للأدوية بمحيط مخازن القمح التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعى بقرية منشأة عاصم.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى المكان للسيطرة على الحريق قبل امتداده إلى مخازن بنك التنمية والائتمان الزراعى، التابعة لمديرية زراعة بنى سويف.

ودلت التحريات الاولية أن ماسا كهربائيا شب بأحد أجهزة التكييف الموجودة فى المخزن أدى إلى إضرام النيران فى كافة محتويات المخزن.

من جانبهم أكد أهالى قرية منشأة عاصم أنهم شاهدوا اندلاع النيران فجأة فى مخزن الأدوية ثم تبعه تطاير كبير لزجاجات الأدوية مما أصاب الأهالى بحالة من الذعر.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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