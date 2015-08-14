طليقة توفيق عكاشة: القبض على الإعلامى لصدور حكم نهائى بحبسه فى قضية سب

أكدت المذيعة رضا الكرداوى طليقة الإعلامى توفيق عكاشة، أن رئيس قناة الفراعين تم القبض عليه تنفيذا للحكم الصادر لصالحها، والذى يقضى بحبسه 6 أشهر فى دعوى سب وقذف أقامتها ضده، مشيرة إلى أنه الحكم نهائى.

وتابعت رضا الكرداوى، أن الحكم صدر ضد عكاشة بعد أن ادعى فى إحدى حلقاته بـأنها تنتمى لتنظيم القاعدة وتحرض على اغتياله، وأنه لا يعترف بابنها الذى أنجبته منه .

وأضافت طليقة عكاشة فى تصريحاتها لـ"اليوم السابع" أن محامى توفيق عكاشة اتصل بها هاتفيا وطالبها بالتوجه إلى قسم أول مدينة نصر والتنازل عن القضية .

مصدر أمنى: القبض على توفيق عكاشة أثناء خروجه من مدينة الإنتاج الإعلامى