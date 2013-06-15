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بدء فعاليات مؤتمر "نصرة الشعب السوري" بمشاركة قيادات إخوانية

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بدء فعاليات مؤتمر "نصرة الشعب السوري" بمشاركة قيادات إخوانية بدء فعاليات مؤتمر "نصرة الشعب السوري" بمشاركة قيادات إخوانية

كتب : محمود شعبان بيومي منذ 58 دقيقة

بدأ، منذ قليل، فعاليات مؤتمر نصرة الشعب السوري بالصالة المغطاة باستاد القاهرة؛ وذلك للمشاركة في مؤتمر نصرة الشعب السوري الذي تبدأ فعالياته في السادسة مساء بدعوة من الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح لمناصرة الشعب السوري، والتي من المقرر أن يحضرها الرئيس محمد مرسي.

وردد المشاركون في المؤتمر، أثناء توافدهم، عددا من الهتافات منها: "سوريا سوريا، سوريا إيد واحد، على سوريا رايحين شهداء بالملايين".

ويشارك في المؤتمر محمود غزلان، المتحدث الرسمي للإخوان، ومحمد حسان، الداعية السلفي، وعبدالرحمن البر، عضو مكتب الإرشاد، والمهندس عاصم عبدالماجد والدكتور صفوت حجازي والدكتور صلاح سلطان، والشيخ محمد عبدالمقصود والمهندس محمد سعد الأزهري والدكتور محمد عمارة.

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