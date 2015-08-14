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متظاهرو القائد إبراهيم ينددون بموقف قطر.. ويرددون هتافات تحيا مصر

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نظم متظاهرو القائد إبراهيم اليوم عقب صلاة الجمعة، تظاهرة بساحة مسجد القائد إبراهيم، حيث ارتدى المتظاهرون تيشيرتات تحمل لوجو قناة السويس الجديدة، ورفعوا علم وحملوا لافتات كتبوا عليها عبارات الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى على إنجاز مشروع القناة الجديدة منددين بموقف قطر تجاه مصر.

كما رفع المتظاهرون لافتات تندد بوقف قطر من مصر حيث رفع أحد المتظاهرين لافتة كتب عليها (يا تميم يابن موزة لو لك عين هتشوف بيها الجرائم اللى شاركت فيها)، وصور الرئيس السيسى ورفع آخر لافتة كتب عليها الشكر للرئيس لافتتاح العديد من المشروعات الخدمية للمواطن البسيط.

كما رددوا هتافات تحيا مصر، ويا أبو دبورة ونسر وكاب إحنا معاك ضد الإرهاب.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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مصر 365

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