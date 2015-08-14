"صحة سوهاج": 7 وفيات و45 مصابا فى حادث أتوبيس طريق البحر الأحمر

أكد الدكتور محمد عبدالعال وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أن الإجمالى النهائى لعدد المصابين فى حادث انقلاب أتوبيس طريق سوهاج البحر الأحمر عند علامة الكيلو 65 فى اتجاه أسيوط وصل 45 مصابا، و7 حالات وفاة تصرح لعدد 10 حالات إصابة منهم بالخروج عقب تحسن حالتهم الصحة والتأكد من سلامتهم.

وترجع الواقعة عقب تلقى اللواء أحمد أبو الفتوح، مدير أمن سوهاج، بلاغا من خدمة تأمين الطريق الصحراوى الشرقى سوهاج - البحر الأحمر يفيد بانقلاب أتوبيس ركاب على الطريق ووجود متوفين ومصابين.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد أحمد الراوى، رئيس فرع بحث الشرق، والمقدم أحمد شوقى زيدان، رئيس مباحث مركز شرطة أخميم، بانقلاب أتوبيس محمل بالركاب على طريق سوهاج البحر الأحمر عند علامة الكيلو 65 اتجاه أسيوط نتج عن الحادث إصابة 45 شخصا من مستقلى الأتوبيس ووفاة 7 من بينهم طفل توفى أثناء نقله لإسعافه بمستشفيات أسيوط.