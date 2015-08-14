نصائح هامة لو عامل ريجيم وخايف شعرك يقع.. أهمها "كل جرجير"

خسارة الوزن قد تمثل للبعض أهم الأهداف التى يسعى إليها، ويعد اتباع الأنظمة الغذائية الصحية والمنحفة من أهم الوسائل التى يتم الاستعانة بها لتحقيق هذا الهدف، ولكن تظل مشكلة تساقط الشعر الأزمة الحقيقة التى تواجه كل من يتبع أنظمة الرجيم المنحفة.

فيما أكد خالد يوسف أخصائى السمنة والنحافة أن اتباع نظام غذائى صحى ومتوازنى يقى من تعرض راغبى النحافة لمشكلة تساقط الشعر، كما يمكن اتباع بعض النصائح الهامة التى تقى من تساقط الشعر وتضرره عند الرغبة فى خسارة الوزن مع عدم الإخلال بالنظام الغذائى، وأهمها:

>- تناول الخضراوات الورقية يوميا وخاصة الجرجير فهو يساعد على إمداد بصيلات الشعر بالعناصر الهامة لتقويتها ومنع تساقطها.

- الحصول على حصة واحدة يوميا من الفواكه الغنية بالفيتامينات الضرورية لسلامة الشعر.

- يمكن استشارة الطبيب المتابع عن أنواع معينة من أقراص الفيتامينات المركبة التى تعوض عجز العناصر المحتمل أثناء فترة الرجيم.