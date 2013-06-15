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انطلاق المؤتمر التدشيني لـ"برلمان شباب مصر"

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انطلاق المؤتمر التدشيني لـ"برلمان شباب مصر" انطلاق المؤتمر التدشيني لـ"برلمان شباب مصر"

كتب : أحمد غنيم منذ 51 دقيقة

انطلق قبل قليل، المؤتمر الصحفي التدشيني لبرلمان شباب ، الذي أعلن شباب الأحزاب السياسية تكوينه لبحث آليات التعامل مع الموقف السياسي، فى مؤتمر صحفي يُعقد في أحد فنادق القاهرة.

وقال يوسف محمد، أحد شباب حزب المؤتمر، إنه من المفترض أن تناقش الجلسة الأولى لبرلمان شباب الثورة ما يتعلق بأزمة سد النهضة وبحث آليات حلها، على أن تخصص الجلسة الثانية لمناقشة الموقف من فعاليات 30 يونيو الجاري، مؤكدًا أن البرلمان يضم في عضويته أحزاب الدستور، ومصر الحرية، والمؤتمر، وغد الثورة، والوطن، والإصلاح والنهضة، فضلا عن حزب المصريين الأحرار، والإصلاح والتنمية، ومصر القوية، والجبهة الديمقراطي، والوسط، والمصري الديمقراطي الاجتماعي.

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