الصحة: وفاة 11 وإصابة 302 شخص بسبب ارتفاع درجات الحرارة أمس

أعلنت وزارة الصحة، عن 11 حالة وفاة جديدة أمس الخميس بالقاهرة والمحافظات، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة أغلبهم من كبار السن، بالإضافة لإصابة 302 شخص بالإجهاد الحرارى، خرج منهم من المستشفيات 142 حالة لتحسن صحتهم.

وأوضحت الوزارة فى بيان لها، أن محافظة القاهرة شهدت 88 حالة إصابة بالإجهاد الحرارى خرج منهم 51 حالة، وأنها شهدت 5 حالات وفاة، فيما شهدت محافظة قنا وجود 36 حالة تحت العلاج والملاحظة، ومحافظة سوهاج حالة وفاة واحدة و11 حالة تحت العلاج والملاحظة.

وأضافت الوزارة، أن عدد حالات الإصابة بمحافظة الجيزة 96 حالة فى محافظة الجيزة خرج منهم 67 مصابا لتحسن حالتهم والباقي تحت العلاج والملاحظة، بالإضافة إلى حالة وفاة واحدة، وضمت محافظة القليوبية 6 حالات تحت العلاج والملاحظة و19 حالة بمحافظة أسيوط وحالة وفاة، و3 حالات بمحافظة الوادى الجديد تحت العلاج والملاحظة، وحالة بمحافظة البحر الأحمر تحت العلاج والملاحظة، و9 حالات بمحافظة المنيا تحت العلاج والملاحظة وحالة وفاة و8 حالات بمحافظة أسوان خرجت حالتين لتحسن حالتها والباقى تحت العلاج والملاحظة.

وضمت الحالات حالة بمحافظة مطروح تحت العلاج والملاحظة وحالة بمحافظة الإسكندرية و3 حالات بمحافظة الإسماعيلية وحالة بمحافظة بورسعيد وخمس حالات بمحافظة السويس وحالة وفاة وحالتى إصابة بمحافظة الغربية و11 حالة إصابة بمحافظة سوهاج وحالة وفاة وحالة واحدة بمحافظة الشرقية تحت العلاج والملاحظة.