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وزير التموين: الاحتياطى الاستراتيجى من القمح داخل البلاد فوق حدود الأمان

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وزير التموين: الاحتياطى الاستراتيجى من القمح داخل البلاد فوق حدود الأمان وزير التموين: الاحتياطى الاستراتيجى من القمح داخل البلاد فوق حدود الأمان
أكد الدكتور خالد حنفى وزير والتجارة الداخلية، أن الاحتياطى الاستراتيجى من القمح المحلى والمستورد داخل البلاد لإنتاج الخبز المدعم يفوق حدود الأمان، مشيرا إلى أن هيئة السلع التموينية بوزارة التموين تعاقدت على شراء 175 ألف طن قمح أوكرانى وروسى، من خلال المناقصة العالمية التى عقدتها وشاركت فيها عدة شركات محلية وعالمية لتوريد الأقماح، بمتوسط سعر 194 دولارا و74 سنت لكل طن، على أن يكون التوريد من يوم 21 سبتمبر المقبل ولمدة 10 أيام.

وأشار وزير التموين حسب بيان اليوم إلى أن الكميات المشتراه تتضمن 115 ألف طن قمح أوكرانى و60 ألف طن قمح روسى، موضحا أن هذه المناقصات العالمية التى تعقدها هيئة السلع لشراء الأقماح المستوردة تأتى فى إطار خطة الدولة لزيادة تأمين احتياجات البلاد من القمح لإنتاج الخبز المدعم وعدم الاعتماد على منشأ واحد، حيث يتم إرساء المناقصة على العروض الأكثر جودة والأقل سعرا من أى دولة، ومنها روسيا ورومانيا وكندا وفرنسا والأرجنتين وأمريكا وأوكرانيا وغيرها .

وأضاف "حنفى" أن هناك إجراءات مشددة فى عمليات استلام الأقماح المستوردة، حيث لا تدخل البلاد إلا بعد فحصها فى موانئ الشحن من قبل شركات مراجعة عالمية، كما يتم فحصها من خلال لجان فنية فى الموانئ المصرية للتأكد من صلاحيتها للاستخدام الآدمى.

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مصر 365

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