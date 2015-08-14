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بالصور.. شلل مرورى بطريق السخنة والسير عكس الاتجاه بسبب الزحام

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>شهد طريق العين السخنة البحر الأحمر فى الاتجاهين، حالة من الشلل التام بالحركة المرورية وتوقف الطريق لأكثر من ساعتين بسبب الزحام الشديد وتوافد المواطنين على المصايف، وقيام بعض السائقين بالوقوف بالسيارات بجانبى الطريق، فضلا عن سير بعض سيارات النقل بشكل عسكى، مما أحدث حالة من التوقف التام.

وقال رواد منطقة السخنة على الطريق لـ"اليوم السابع" إن المواطنين هم من قاموا بتسيير الحركة المرورية ومحاولة إعادة الطريق للعمل بشكل طبيعى وسط غياب تام لقوات إدارة المرور على الطريق.

وأضاف المواطنون لـ"اليوم السابع" أن الحركة المرورية توقفت بشكل كامل أمام شاطئ السادات والسيارات تمر بمعدل بطئ جدا، وهو ما أدى لحدوث حالات اختناقات داخل السيارات بسبب سخونة الجو وارتفاع درجة الحرارة.

شلل تام بطريق السخنة -اليوم السابع -8 -2015
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شلل تام بطريق السخنة

جانب من توقف الطريق -اليوم السابع -8 -2015
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جانب من توقف الطريق

تكدس اسيارات -اليوم السابع -8 -2015
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تكدس اسيارات

سيارات تسير بشكل مخالف -اليوم السابع -8 -2015
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سيارات تسير بشكل مخالف

توقف طريق السخنة -اليوم السابع -8 -2015
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توقف طريق السخنة


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مصر 365