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بالفيديو.. وزير الدفاع من سيناء: نتصدى بكل قوة وحسم لما يهدد أمن الوطن

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بالفيديو.. وزير الدفاع من سيناء: نتصدى بكل قوة وحسم لما يهدد أمن الوطن بالفيديو.. وزير الدفاع من سيناء: نتصدى بكل قوة وحسم لما يهدد أمن الوطن
تفقد الفريق أول صدقى صبحى القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـى أمس الخميس، يرافقه اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية المتمركزة بشمال سيناء، واطمئن على الأحوال الإدارية والمعنوية لقوات التأمين.

وتفقد وزير الدفاع أعمال التجهيز الهندسي لعدد من الكمائن والنقاط الأمنية على الطرق والمحاور الرئيسية بسيناء، وأشاد بما لمسه من روح معنوية عالية، وإصرار على الوفاء بالمهام المقدسة المكلفين بها فى حماية الشعب المصري والتصدى لقوى التطرف والإرهاب مهما كلفهم من تضحيات.

وقام القائد العام بتفقد مركز العمليات الدائم لقطاع شمال سيناء، للوقوف على آخر المستجدات وأوضاع التأمين للقوات المكلفة بمكافحة العناصر الإرهابية.

وأكد القائد العام خلال لقائه برجال القوات المسلحه وعناصر الشرطه المدنيه أن القوات تبذل جهود وتضحيات وطنية مخلصة ووفائهم بالمهام والواجبات المكلف بها لحماية امن القومى، مشددا على ضرورة التصدى بكل قوة وحسم لكل مايهدد امن الوطن والحفاظ على استقرارة.

وأشاد بالدور الوطنى لشيوخ وعواقل واهالي سيناء وجهودهم المستمره لدعم القوات المسلحة ومعاونتها فى فرض السيطرة الأمنية وضبط العديد من العناصر التكفيريه.

وقام القائد العام يرافقة وزير الداخلية بتكريم عدد من الضباط وضباط الصف والصناع والمجندين المتميزين من رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة المدنية تقديرا لجهودهم في تحقيق العديد من النجاحات الأمنية خلال المواجهات المستمرة للقضاء علي الارهاب في سيناء.

حضر الجولة الفريق اسامة عسكر قائد القيادة الموحدة لشرق القناة و اللواء اركان حرب ناصر العاصى قائد الجيش الثاني الميداني ومدير امن شمال سيناء .

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مصر 365

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