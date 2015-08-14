مجند لـ"وزير الدفاع": "القادة والضباط بيخافوا على العساكر كأنهم ولادهم"

قال أحد المجندين بالجيش، خلال كلمة الفريق أول صدقى صبحى وزير الدفاع والإنتاج الحربى، بشمال سيناء، "أنا فاضلى سنة فى الجيش، وكنت أسمع إن الجيش صعب، وفوجئت إن الجيش فيه رجولة، مضيفا:"بشوف الضابط خايف على عساكره".

وذكر المجند:"الضباط بيخافوا على العساكر، والعسكرى لما يلاقى القائد بتاعه يخاف عليه ويعامله كأنه ابنه، فالجنود تتعلق بالضابط" مؤكدًا:"علاقتنا ببعض فى الجيش إخوات".

وفى الوقت نفسه قال مجند آخر :" أنا من رجال القوات المسلحة بشمال سيناء، والعريش - رفح - الشيخ زويد بتوجه للشعب المصرى بالتحية".

وكان الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربى، واللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، تفقدا أمس الخميس، عناصر القوات المسلحة والشرطة بشمال سيناء.