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زعيم المعارضة السورية: "روسيا ليست متشبثة بالأسد"

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زعيم المعارضة السورية: "روسيا ليست متشبثة بالأسد" زعيم المعارضة السورية: "روسيا ليست متشبثة بالأسد"
قال زعيم جماعة المعارضة السورية الرئيسية بعد محادثات فى موسكو إن روسيا ليست ملتزمة بالحفاظ على الرئيس السورى بشار الأسد فى السلطة.

وقال رئيس الائتلاف الوطنى السورى المعارض خالد خوجة اليوم الجمعة إن "القيادة الروسية ليست متمسكة ببشار الأسد"، وتركز على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضى السورية ومنع انهيارها. تحدث خوجة بعد يوم من اجراءه محادثات مع وزير الخارجية الروسى سيرغى لافروف.

لم يتضح على الفور ما إذا كان بيان خوجة يمثل تحولا فى موقف روسيا إزاء سوريا، أو يعكس فقط محاولة موسكو لحشد التأييد لدفعة جديدة للمساعدة فى التوسط لإنهاء الصراع السوري.

أبرز اجتماع لافروف مع نظيره السعودى فى وقت سابق هذا الأسبوع استمرار الخلافات الحادة بين الجانبين حول مصير الأسد. ولطالما كانت موسكو الحليف المقرب من الأسد طوال فترة الصراع التى استمرت أكثر من أربع سنوات.

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