طيران التحالف يشن غارات عنيفة على مواقع الحوثيين وسط اليمن

جدد طيران التحالف، اليوم الجمعة، غاراته الجوية على مواقع الحوثيين والقوات الموالية للرئيس اليمنى السابق على صالح بمدينة إب وسط اليمن.

وقالت مصادر إن الغارات استهدفت مواقع للحوثيين وقوات صالح أهمها فى مبنى الأوقاف ومبنى الأمن على خط الثلاثين، وهز دوى انفجارات عنيفة مدينة إب، كما شوهدت أعمدة الدخان ترتفع بكثافة من على المواقع المستهدفة دون التأكد من الخسائر التى خلفتها تلك الغارات.

وفى سياق آخر، ذكرت المصادر أن المقاومة الشعبية فى مديرية الرضمه تقدمت نحو قرية الذارى أكبر معقل للحوثيين بعد مواجهات دارت بينهم.

وأوضحت أن المقاومة سيطرت على تباب القرية كما قامت بتمشيطها للتأكد من تحريرها بشكل كامل من الحوثيين وقوات صالح، وتشهد مدينة إب منذ حوالى أسبوع مواجهات عنيفة بين الحوثيين والمقاومة الشعبية، حيث أعلنت المقاومة البدء فى تحرير المدينة من قبضة الحوثيين وقوات صالح واستطاعت استعادة عشرة مديريات منهم.