إسرائيل تلزم التلاميذ العرب بتعلم اللغة العبرية بدءا من روضة الأطفال

اعلنت وزارة التربية والتعليم الاسرائيلية ان طلاب الوسط العربى سيتعلمون اللغة العبرية كمادة إلزامية بدءا بروضة الاطفال وحتى الصف الثانى عشر اعتبارا من العام الدراسى بعد القادم . يشار الى ان تعلّم العبرية يبدأ حاليا فى الصف الثالث .إعلان - Ads إعلان - Ads
وصرح وزير التربية والتعليم نفتالى بينت بان هذا القرار اتُخذ حرصا على مستقبل الاطفال العرب، موضحا انه كلما كان إتقانهم للغة العبرية افضل كلما كان اندماجهم الاجتماعى والاقتصادى أسهل.
وجاء فى بيان للوزارة انه اعتبارا من العام الدراسى بعد القادم سيتعلم الطلاب العرب فى الصفوف ما بين الثالث والتاسع اللغة العبرية بمعدل 5 ساعات اسبوعيا، تكرس ساعتان منها لتحسين مهارات الحديث، حسبما ذكرت الاذاعة الاسرائيلية اليوم الجمعة. .
وصرح وزير التربية والتعليم نفتالى بينت بان هذا القرار اتُخذ حرصا على مستقبل الاطفال العرب، موضحا انه كلما كان إتقانهم للغة العبرية افضل كلما كان اندماجهم الاجتماعى والاقتصادى أسهل.
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