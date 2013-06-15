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هشام رامز: مصر في مراحل متقدمة من مراجعة خطة الإصلاح مع صندوق النقد

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هشام رامز: مصر في مراحل متقدمة من مراجعة خطة الإصلاح مع صندوق النقد هشام رامز: مصر في مراحل متقدمة من مراجعة خطة الإصلاح مع صندوق النقد

كتب : رويترز منذ 29 دقيقة

قال محافظ البنك المركزي المصري اليوم إن بلغت مراحل متقدمة من مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي قبل الحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار.

وبدأت قبل عامين مفاوضات بشأن القرض الذي تحتاجه لإعادة الاستقرار للمالية العامة ولميزان المدفوعات لكن جرى تأجيل الموافقة على منحه عدة مرات بفعل التوترات السياسية وعدم التزام الحكومة باتخاذ إجراءات تقشف.

وقال هشام رامز للصحفيين عقب اجتماع لمحافظي البنوك المركزية في أبوظبي اليوم "صندوق النقد الدولي يراجع مع الحكومة الأرقام المتعلقة بالبرنامج وهم في مراحل متقدمة من مراجعة كافة الأرقام."

وأضاف أنه لم يطرأ أي تغيير على الخطة أو مبلغ القرض.

وقال "البرنامج كما وضعته الحكومة المصرية والمبلغ الذي يجري التفاوض بشأنه هو 4.8 مليار دولار."

وأوضح أنه ليس بإمكانه تقدير أي موعد لانتهاء المفاوضات وإنه على حسب علمه لا توجد مفاوضات مع دول أخرى لحصول مصر على مساعدات مالية جديدة في صورة ودائع لدى البنك المركزي.

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