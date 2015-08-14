للحوامل.. نزول مياه البحر يعرضك للالتهابات البكتيرية والفطرية

كتبت هبة مصطفى

كثير من النساء الحوامل يجهلن خطورة قرار نزولهن مياه البحر وحمامات السباحة، أثناء فترة المصيف، ولذلك هناك بعض الأضرار والمخاطر الصحية التى يجب على الحوامل أن يكون على دارية بها.

>أضرار نزول الحامل مياه البحر وحمامات السباحة

>حول ذلك يقول الدكتور علاء الشناوى، أستشارى النساء والتوليد بمستشفى الجلاء، إنه ممنوع نهائيًا على الحامل نزول مياه البحر من أجل قضاء المصيف نتيجة ارتفاع درجات حرارة الجو نظرًا لتفادى تعرضها لبعض الأضرار التى تمثل خطورة على صحتها وصحة جنينها وأهمها..

>1)يساهم تعرض الحامل لقوة اندفاع موج البحر سواء بالظهر أو مباشر للبطن بصورة كبيرة فى فقدان الجنين وانتهاء الحمل خاصة بالشهور الأولى من الحمل.

>2)نزول حمامات السباحة يجعل الحامل أكثر عرضة للإصابة بالعدوى بالأمراض البكتيرية والفطرية مثل التهابات المهبل والجلدية بالتالى تزيد فرص الجنين بالتشوهات.

>3)من الممكن أن تقع النساء الحوامل بسبب "التزحلق" سواء بحمامات السباحة أو بالبحر وبالتالى يمكن يؤدى لفقدان الجنين.

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