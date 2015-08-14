بالصورة.. «هاكرز» يستولي علي بوابة «مطار القاهرة» الإليكترونية في ذكرى فض رابعة

تعرضت بوابة مطار القاهرة الدولي، للاختراق بواسطة “هاكرز”، وتمكن مجهولين من السيطرة علي الموقع بالكامل حتى كتابة هذه السطور.

وتظهر بوابة موقع مطار القاهرة الاليكترونية في صفحة واحدة، تحمل خريطة مصر الحدودية وعليها علامة «رابعة».

وبحسب التعليق المكتوب فأن هذا الاختراق جاء بهدف الانتقام لدماء الشهداء في الذكرى الثانية لفض اعتصام رابعة.

يذكر أن سلطات الأمن قامت في 14 اغسطس 2013 بفض اعتصامي رابعة والنهضة، ما أسفر عن وقوع حالات قتل واصابات في صفوف المعتصمين ورجال الشرطة.