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ضبط شاب انتحل صفة سيدة لاستدراج الفتيات وتصويرهن عاريات بالعبور

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ضبط شاب انتحل صفة سيدة لاستدراج الفتيات وتصويرهن عاريات بالعبور ضبط شاب انتحل صفة سيدة لاستدراج الفتيات وتصويرهن عاريات بالعبور
تمكنت أجهزة أمن القليوبية من ضبط شاب انتحل صفة سيدة على مواقع التواصل الاجتماعى لاستدراج الفتيات وتصويرهن عاريات بحجة قيامه بالبحث عن عارضات أزياء ملابس داخلية للنساء للعمل ببيوت أزياء عالمية.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارا بالواقعة، تبين للواء عرفة حمزة مدير المباحث الجنائية قيام المدعو "ش،ا،ج" 25 سنة حاصل على بكالوريوس دائرة قسم العبور بانتحال صفة سيدة وإنشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك) بقصد استدراج الفتيات وتصويرهن بالملابس الداخلية أو عاريات بحجة قيامه بالبحث عن عارضات أزياء ملابس داخلية للنساء للعمل ببيوت أزياء عالمية مقابل مبالغ مالية مغرية.

تم ضبط المتهم وبحوزته اللاب توب المستخدم فى الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 5866 إدارى قسم العبور لسنة 2015م وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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مصر 365