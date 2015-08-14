5 سيارات إطفاء تسيطر على حريق اندلع داخل منزلين بالقليوبية

نجح ضباط الحماية المدنية من السيطرة على حريق شب بمنزلين وسيطرت 5 سيارات إطفاء على امتداد النيران للمنازل المجاورة وإنقاذ 3 أشخاص، بعد نشوب مشاجرة بين طرفين لخلافات زوجية بينهما، بطوخ.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارا بالواقعة، تبين للواء عرفة حمزة مدير المباحث الجنائية تبلغ لمركز شرطة طوخ من "عبد الوكيل. م"، 34 سنة، سائق، وشقيقيه "وليد"، 32 سنة، سائق، و"محمد"، 29 سنة، سائق، جميعهم مصابين، وزوج شقيقتهم "مصطفى. م"، 35 سنة، مندوب شرطة، وزوجته "عائشة. م"، مصابة، بقيام كل من، "حمادة. ا"،40 سنة، تباع، وأبناء عمومة بإشعال النيران بشقة المُبلغ الثانى.

وأسفر الحريق عن احتراق محتويات غرفتين، كما أشعلوا النيران بشقة والدة الأول، وتعدوا بالضرب على الشاكى الأول؛ لوجود خلافات زوجية بين الثالث وزوجته، وتركها للمنزل، ما دفع المتهم الثالث لاصطحاب أشقائه، وباقى المتهمين، وتعدوا على الشاكين بالضرب، وأضرموا النيران بالشقتين.

تم تعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة، وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم السابع والثامن، وبمواجهتهما، أنكرا ما نُسب إليهما.

وتحرر المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة قررت انتداب خبراء الأدلة الجنائية؛ لمعاينة مكان الحريق، وضبط وإحضار باقى المتهمين.