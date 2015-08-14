حريق هائل بمخزن ملابس وكتب تابع لجمعية رسالة فى دمنهور

شب اليوم حريق هائل بمخزن ملابس وأحذية وكتب دراسية قديمة بناحية عزب شبرا بدمنهور مؤجر لجمعية رسالة للأعمال الخيرية وتم السيطرة عليه وإخماده "دون حدوث إصابات".

كان اللواء أشرف عبد القادر مدير مباحث البحيرة، تلقى إخطارا من مركز شرطة دمنهور بنشوب حريق بمخزن بناحية عزب شبرا دائرة المركز.

انتقلت قوات الحماية المدنية وتبين نشوب الحريق بمخزن ملابس وأحذية وكتب دراسية قديمة مساحته 200 متر مؤجر لجمعية رسالة للأعمال الخيرية وتم السيطرة عليه وإخماده "دون حدوث إصابات ".

نتج عن ذلك احتراق كمية من الملابس والأحذية والكتب الدراسية القديمة وبسؤال مدير المخزن "أحمد إبراهيم سالم" ومقيم زهرة البحرية دائرة المركز قرر بمضمون ما تقدم وأن المتواجد بالمخزن تبرعات من أهالى الخير للجمعية ولم يعلل سبب الحريق ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك، تحرر المحضر 6709/2015 إدارى المركز.