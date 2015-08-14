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مسجل خطر "الأخماس" سقط فى يد محافظ المنوفية خلال الجولة المفاجئة

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خلال جولته المفاجئة بقرى مركزى منوف والسادات فجر اليوم وفور وصوله لمحطة مياه الأخماس ارتاب الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية فى مجموعة من الأشخاص داخل المحطة وعلى الفور طلب منهم إبراز هوياتهم إلا أن علامات الخوف والقلق انتابتهم ولم يبرز أيا منهم أى إثبات شخصية محاولين الخروج من المحطة فأمر المحافظ بالتحفظ عليهم واتصل بمأمور قسم السادات العميد وحيد الحضرى الذى انتقل على الفور للمحطة واصطحبهم لمركز السادات .

وبالكشف والتحريات عنهم تبين أن من بينهم خ .ش .خ المسجل خطر الهارب من تنفيذ أحكام نهائية وعليه حصر سرقة 17784 لسنة 2009 وتبديد 5829 لسنة 2014 فتم التحفظ عليه وإرساله لتنفيذ الأحكام المستحقة، كما أمر محافظ المنوفية بوقف فنى محطة مياه الأخماس جمعة محمد جمعة عن العمل وتحويله للتحقيق.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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