ضبط 1286 مخالفة مرورية و7 متهمين بحوزتهم أسلحة ومخدرات بالبحيرة

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة اليوم حملة أمنية مكبرة، بإشراف اللواء محمد عماد الدين سامى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة لاستهداف العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون الذين يشكلون بؤرا إجرامية والتشكيلات العصابية ومصنعى وتاجرى وحائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة بالتنسيق وقطاع مصلحة الأمن العام بنطاق المحافظة.

أسفرت الحملة التى قادها اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية والعميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث الجنائية والعميد حازم حازم وكيل المباحث عن ضبط 7 أشخاص وبحوزتهم أسلحة نارية وأسلحة بيضاء ومخدرات، كما تم ضبط 77 متهما هاربا من تنفيذ أحكام قضائية بالحبس، فيما تحررت محاضر بالوقائع وأخطرت النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات .

كما تمكنت الحملة من ضبط 1286 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة بدون رخصة، وبدون خط سير، والسير فى الممنوع والتصالح الفورى، وحجز مركبات، واشتباه فى الصلاحية الفنية وسير عكس الاتجــــاه وانتهـاء رخصـة قيـادة.

شارك فى الحملة اللواء عزيز إدوارد نائب مدير أمن البحيرة، واللواء هانى خير مدير مرور البحيرة ، والمقدم محمد قمرة رئيس مباحث تنفيذ الأحكام والرائد أمير السعدنى، رئيس مباحث المرور والنقيب هاشم أبو غزالة، وكيل المباحث .