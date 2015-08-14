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القبض على 5 عاطلين وبحوزتهم نصف كيلو حشيش بقصد الاتجار فى البحيرة

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القبض على 5 عاطلين وبحوزتهم نصف كيلو حشيش بقصد الاتجار فى البحيرة القبض على 5 عاطلين وبحوزتهم نصف كيلو حشيش بقصد الاتجار فى البحيرة
تمكنت منذ قليل، الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، من ضبط 5 عاطلين وبحوزتهم نصف كيلو حشيش بقصد الاتجار.

جاء ذلك خلال الحملة المكبرة التى قادها مدير أمن البحيرة لضبط المسجلين خطر والخارجين عن القانون.

وتمكن ضباط إدارة البحث الجنائى برئاسة اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث، والعميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث الجنائية والعميد حازم حسن وكيل المباحث من ضبط 5 عاطلين بدائرة مركز إدكو وبحوزتهم نصف كيلو حشيش بالبحيرة بقصد الاتجار.

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مصر 365