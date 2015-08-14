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حبس شخصين 15 يوما بتهمة الترويج لأفكار تنظيم "داعش" الإرهابى بسوهاج

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حبس شخصين 15 يوما بتهمة الترويج لأفكار تنظيم "داعش" الإرهابى بسوهاج حبس شخصين 15 يوما بتهمة الترويج لأفكار تنظيم "داعش" الإرهابى بسوهاج
أمرت النيابة الكلية بسوهاج تحت إشراف المستشار أسامة عبد السلام رئيس النيابة الكلية، بحبس شخصين ويقيمان بدائرة قسم ثان سوهاج 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة استخدامهما الفيس بوك فى الترويج لأفكار تنظيم داعش.

وكشفت التحريات أن المتهمين يحرضان على الصفحة المسماة جبهة الضمير والإخبارية والذكرى الثانية لفض رابعة ويدعيان "مصطفى خ ع ص" 24 عاما حاصل على بكالوريوس تجارة وبحوزته روتر، و"محمد ح م ح" 23 عاما طالب بالفرقة الثالثة بكلية التجارة ومقيم بذات الناحية، وبحوزته كيسة كمبيوتر وفلاشة، وتبين قيام الأول بتوصيل وصلة غير شرعية من خط النت الخاص به إلى الثانى وقيام الأخير بإدارة صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك" خاصة بترويج أفكار تنظيم داعش.

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