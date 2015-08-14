ضبط 1801 مخالفة مرورية متنوعة و100 مخالفة مرافق فى حملة بالمنيا

شنت مديرية أمن المنيا حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين عن القانون والأسلحة غيرالمرخصة، وأسفرت نتائج الحملة عن تحرير 1801 مخالفة مروية، تضمنت (41 دراجة بخارية – 4 سيارات- 753 مخالفة دراجة بخارية – 1003 مخالفات سيارات).

كما تم تحرير 100 مخالفة، تضمنت ( 24 محضر إشغال طريق – 16 غرامة فورية – 55 إزالة إدارية فورية – 2 باعة جائلين - 2 محل بدون ترخيص ).

كما تمكنت الحملة من ضبط أسلحة آلية وخرطوش، وطلقات متنوعة غير مرخصة، تضمنت (1 بندقية آلية – 1 مسدس – 3 بنادق خرطوش - 3 فِرَد محلية الصنع – 59 طلقة متنوعة)، بحوزة 8 متهمين بالمنيا.

كما أسفرت نتائج الحملة فى مجال المخدرات عن ضبط كل من "علاء.م.ر" 32 سنة عامل، ومقيم بندر ملوى، وبحوزته لفافة كبيرة الحجم لنبات البانجو المخدر، تزن 5 كيلوجرامات، و"مصطفى.ر.م" 25 سنة عاطل، ومقيم بندر مغاغة، وبحوزته 31 لفافة متوسطة الحجم لنبات البانجو المخدر، تزن 2 كيلوجرام، و"محمد.ع.س" 25 سنة عاطل، ومقيم بمركز أبوقرقاص، وبحوزته 15 لفافة لنبات البانجو المخدر، تزن 500 جرام.

كما تم ضبط "محمد.ف.ف" 24 سنة عاطل، ومقيم بندر المنيا، وبحوزته 120 قرصا لعقار التامول المخدر، و"محمد.ح.أ" عاطل، والمقيم بندر مغاغة، وبحوزته 9 قطع لجوهر الحشيش المخدر، تزن 50 جراما، و"عصام .ح . م" 26 سنة عاطل، والمقيم بندر المنيا، وبحوزته 50 قرصا لعقار الترامادول المخدر بقصد الاتجار.