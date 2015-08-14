فتح باب التحويلات بين كليات جامعة جامعة بني سويف الأحد المقبل

أعلن الدكتورأمين لطفي، عن بدء مكتب التحويلات المركزي بالجامعة في استقبال التحويلات بين كليات الجامعة وذلك يوم الأحد المقبل، وذلك لطلاب السنوات السابقة والفرق الأعلى وفقًا لقواعد القبول الجغرافي والإقليمي أما تحويلات الطلاب المستجدين (الحاصلين علي الثانوية العامة الحديثة) فتتم علي موقع التنسيق الالكتروني.

> وأوضح الدكتورمحمد خضر – نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه يمكن للطالب تسجيل رغبته للتحويل لكلية مناظرة أو غير مناظرة بعد إعلان مكتب التنسيق إتاحة الفرصة للتحويلات لتقليل الاغتراب .

وتتمثل الشروط في أن يكون الغرض الأساسي من تحويل الطالب بعد ترشيحه عن طريق مكتب التنسيق تقليل اغتراب الطالب.