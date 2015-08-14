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بالصور.. 280 سائحًا أجنبيًا يتحدون حرارة الشمس ويتنزهون بمعبد أبو سمبل

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استقبل معبد أبو سمبل جنوب محافظة أسوان، اليوم الجمعة، 280 سائحًا أجنبيًا من مختلف الجنسيات.

وقال حسام عبود مدير آثار أبو سمبل، "إن الأجانب لديهم إصرار كبير وتحدى قوى لارتفاع درجات الحرارة التى تشهدها جمهورية العربية خلال هذه الأيام، وواصلوا جولتهم السياحية فى نهاية الأسبوع بساحة معبد أبو سمبل جنوب مدينة أسوان بحوالى 300 كيلو متر"، مشيراً إلى أن السائحين الأجانب حرصوا على مشاهدة عظمة المصريين القدماء فى بناء الحضارة، كما التقطوا الصور التذكارية بمعبدى الملك رمسيس وزوجته الملكة نفرتارى.

وأضاف مدير آثار أبو سمبل، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مجموعة من السائحين وصلوا صباح اليوم، على متن تفويج برى قادم من مدينة أسوان، وعلى متنه 190 سائحًا من مختلف الجنسيات، فيما وصل 90 سائحًا آخرين على متن رحلة جوية قادمة من مطار القاهرة الدولى.

وأشار "عبود" إلى أن معبد أبو سمبل سجل خلال هذا الأسبوع زيارة أكثر من 2000 سائح من مختلف الجنسيات الأجنبية، وشهد أمس الخميس زيارة 400 سائح من جنسيات مختلفة.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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مصر 365

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