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ننشر خطة تأمين القليوبية للمنشآت والبنوك بالكلاب البوليسية فى ذكرى فض رابعة

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ننشر خطة تأمين القليوبية للمنشآت والبنوك بالكلاب البوليسية فى ذكرى فض رابعة ننشر خطة تأمين القليوبية للمنشآت والبنوك بالكلاب البوليسية فى ذكرى فض رابعة
أعلنت مديرية أمن القليوبية ، حالة الطوارئ القصوى والاستنفار الأمنى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتصدى لأى مظاهرات تنظمها جماعة الإخوان فى الذكرى الثانية لفض اعتصامى رابعة العدوية وميدان النهضة .

وأكد مصدر أمنى بمديرية أمن القليوبية، أن المديرية وضعت خطة لتأمين المنشآت العامة والبنوك ومبنى مديرية الأمن ومبنى ديوان عام المحافظة بمدينة بنها وتأمين فروع شركة الكهرباء والمياه والصرف الصحى وتزويد المبانى بكاميرات مراقبة ووضع حوائط أسمنتية أمام مديرية الأمن وإغلاق الشارع المجاور لها لمنع ترك أى سيارة بجوار المديرية ، والاستعانة بالكلاب البوليسية المدربة، والدوريات الأمنية الثابتة والمتحركة.

وأضاف المصدر، أنه تم إنشاء غرفة عمليات بالمديرية لمتابعة الحالة الأمنية بالمحافظة ، ورفع حالة الاستنفار القصوى وإلغاء جميع الأجازات لضباط وجنود الشرطة فى هذا اليوم ، وتواجد الأكمنة الثابتة والمتحركة على الطرق بمراكز ومدن المحافظة.

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مصر 365