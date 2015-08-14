محافظ المنوفية يأمر بتحرير محضر لموكب عريس لإشعالهم النيران بالطريق

أمر الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية بتحرير محضر إشعال نيران بالطريق العام وتعطيل حركة المرور وتعريض حياة المواطنين للخطر للسيارة (م ص س 1796)، ودراجتين ناريتين أرقام 21282 منوفية، (م د ص 1896) وذلك لقيامهم بإشعال النيران بعرض الطريق العام والقيادة بسرعة جنونية أثناء مشاركتهم بموكب عرس، كما أمر المحافظ بعدم التعرض لهم وتركهم يستكملون مراسم العرس مع عدم إغفال تطبيق القانون فى نفس الوقت.

كان الدكتور هشام عبد الباسط قد قام بجولة مفاجئة مساء أمس بقرى مركزى منوف والسادات تفقد خلالها قرى طملاى وكفر داوود والأخماس والطرانة ومدينة السادات حيث قرر المحافظ مجازة رئيس قرية طملاى بخصم 3 أيام لسوء الإنارة وميل الأعمدة، وكذلك خصم 3 أيام لرئيس قرية كفر داوود لعدم وجود كشافات فى أعمدة الإنارة.

كما قرر المحافظ إحالة الطاقم الطبى بالوحدة الصحية بطملاى والوحدة الصحية بالأخماس للتحقيق لقيامهم بترك عملهم وإغلاق الوحدات الصحية، كما تفقد المحافظ محطة مياه الشرب بالطرانة واطمأن من الفنى على سير العمل.

كما أمر المحافظ خلال الجولة بتحرير محاضر سير عكس الاتجاه لسيارتين أرقام 75831 ملاكى دقهلية والسيارة ( م ى أ - 7621) وكذا تحرير محضر إشغال طريق لجرار بمقطورة رقم (و س ج – 7942) لقيامه بتفريغ حمولته من الطوب الجيرى بالطريق العام.

وفى مدينة السادات كلف المحافظ مسئولى مستشفى السادات برفع مستوى النظافة والاهتمام بالمستوى العام وسرعة إنهاء أعمال الصيانة ببدروم المستشفى وتفقد المحافظ باقى أقسام المستشفى واطمأن من المرضى على مستوى الرعاية الطبية المقدمة لهم.



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