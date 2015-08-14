استنفار فى سجون إسرائيل بعد دخول أسير فلسطينى مضرب عن الطعام فى غيبوبة

أعلنت إدارة السجون الإسرائيلية حالة الاستنفار بعد دخول الأسير الفلسطينى محمد علان "31 عاما"، المضرب عن الطعام منذ نحو 60 يوما فى غيبوبة، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية" فى خبر عاجل اليوم الجمعة.

وبدأ "علان" وهو محام من محافظة نابلس إضرابا مفتوحا عن الطعام بعد أن جددت إسرائيل اعتقاله الإدارى للمرة الثانية، وكان قد اعتقل نهاية العام الماضى وسجن ستة أشهر، وما أن انتهت المدة حتى جددت ستة أشهر أخرى.

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