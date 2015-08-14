جمعية رسالة بسوهاج توزع 40 شنطة مواد غذائية ولحوم على الفقراء

قالت حسنة على حسين نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رسالة بسوهاج ، إن الجمعية قامت بتوزيع 40 شنطة مواد غذائية و35 كيلو لحوم على الفقراء والمحتاجين، وكذلك تركيب 3 أسقف لـ3 منازل بقرية الشيخ مكرم ووصلة مياه لحالة واحدة بمركز المراغة وكذلك تجهيز عروس بجميع الأدوات الكهربائية.

وأضافت حسنة أن الجمعية قامت أيضا بعمل حملة للتبرع بالدم بشارع الكاشف بسوهاج وصرف 30 روشتة دواء للمرضى وتحويل 15 حالة للأطباء للكشف عليهم مجانا، مشيرة إلى قيام الجمعية بزيارة الأطفال المرضى بالفشل الكلوى بمستشفى سوهاج الجامعى.