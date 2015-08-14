جمعية رسالة بسوهاج توزع 40 شنطة مواد غذائية ولحوم على الفقراء

قالت حسنة على حسين نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رسالة بسوهاج ، إن الجمعية قامت بتوزيع 40 شنطة مواد غذائية و35 كيلو لحوم على الفقراء والمحتاجين، وكذلك تركيب 3 أسقف لـ3 منازل بقرية الشيخ مكرم ووصلة مياه لحالة واحدة بمركز المراغة وكذلك تجهيز عروس بجميع الأدوات الكهربائية.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأضافت حسنة أن الجمعية قامت أيضا بعمل حملة للتبرع بالدم بشارع الكاشف بسوهاج وصرف 30 روشتة دواء للمرضى وتحويل 15 حالة للأطباء للكشف عليهم مجانا، مشيرة إلى قيام الجمعية بزيارة الأطفال المرضى بالفشل الكلوى بمستشفى سوهاج الجامعى.