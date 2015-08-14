أخبار عاجلة

مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
صور| تواصل احتفالات الطرق الصوفية بالرجبية في طنطا -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر -
مساء الأنوار: رسالة الإعلامي مدحت شلبي لـ عماد متعب بشأن مستقبله الكروي -
وسائل إعلام هولندية: تركيا تمنع هولنديين من مغادرة أراضيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

جمعية رسالة بسوهاج توزع 40 شنطة مواد غذائية ولحوم على الفقراء

Google+ Print
جمعية رسالة بسوهاج توزع 40 شنطة مواد غذائية ولحوم على الفقراء جمعية رسالة بسوهاج توزع 40 شنطة مواد غذائية ولحوم على الفقراء
قالت حسنة على حسين نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رسالة بسوهاج ، إن الجمعية قامت بتوزيع 40 شنطة مواد غذائية و35 كيلو لحوم على الفقراء والمحتاجين، وكذلك تركيب 3 أسقف لـ3 منازل بقرية الشيخ مكرم ووصلة مياه لحالة واحدة بمركز المراغة وكذلك تجهيز عروس بجميع الأدوات الكهربائية.

وأضافت حسنة أن الجمعية قامت أيضا بعمل حملة للتبرع بالدم بشارع الكاشف بسوهاج وصرف 30 روشتة دواء للمرضى وتحويل 15 حالة للأطباء للكشف عليهم مجانا، مشيرة إلى قيام الجمعية بزيارة الأطفال المرضى بالفشل الكلوى بمستشفى سوهاج الجامعى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365