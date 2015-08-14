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أوقاف سوهاج تحذر عامليها من المشاركة فى تظاهرات الجماعة الإرهابية

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أوقاف سوهاج تحذر عامليها من المشاركة فى تظاهرات الجماعة الإرهابية أوقاف سوهاج تحذر عامليها من المشاركة فى تظاهرات الجماعة الإرهابية
استنكر الشيخ إسماعيل الصغير وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج الدعوة إلى الخروج والتظاهر اليوم الجمعة التى تتزعمها الجماعة الإرهابية فى ذكرى فض اعتصامى رابعة والنهضة.

وأشار الصغير فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إلى أن مديرية أوقاف سوهاج ستتخذ إجراءات حاسمة مع من يثبت مشاركته فيها أو الدعوة إليها بأى شكل من الأشكال أو صورة من الصور من العاملين بمديرية أوقاف سوهاج على مستوى المحافظة.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف على مديرى الإدارات والمفتشين بضرورة متابعة خطبة الجمعة وعنوانها الإسلام دين الرحمة ورصد حالات التخلفات وسرعة إبلاغ غرفة العمليات بالمديرية بها.

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